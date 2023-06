Calciomercato Milan – Il Napoli spinge per Baldanzi e Samardzic

(Di domenica 18 giugno 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche deldelcon obiettivo in comune colcome

Il traffico si è intensificato negli ultimi anni. Milano - Londra,- Chelsea. Una tratta da sempre frequentata quando si tratta di mercato. Christian Pulisic potrebbe essere l'ultimo, ma il primo è stato Jimmy Greaves. Una partenza non male, con il bomber più ...1 Ildi Cardinale ha deciso di dare un taglio con il passato. Sul mercato ci sarà una nuova struttura che prevede Moncada e il suo staff attivi nell'individuazione dei giocatori adatti e nel creare i ......il francese spera che si presenti qualche squadra che gli offra più dei 5 milioni netti del(... Però parliamo di finanza o business management, mentre in fatto digente come Corvino ...

COLLABORAZIONE - Ufficiale l’accordo tra le due società, già unite dai colori rossoneri. “Servirà a migliorare la preparazione dei nostri istruttori e la qualità della nostra offerta” spiega il nuovo ...La Juventus accelera per consegnare Milinkovic-Savic ad Allegri in caso di addio di Rabiot: trovato un viatico per convincere la Lazio ...