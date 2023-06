Calciomercato | ManUtd Stampa | pronta offerta da 52 mln per Pickford

(Di domenica 18 giugno 2023) Ten Hag a caccia del sostituto di De Gea, piace il portiere dell'Everton LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United è pronto a sborsare 45 milioni di sterline, poco più di 52 milioni di euro, per ...

Ten Hag a caccia del sostituto di De Gea, piace il portiere dell'Everton LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United è pronto a sborsare 45 milioni di sterline, poco più di 52 milioni di euro, per ...L'attaccante danese sempre più nel mirino dei Red Devils. LONDRA (INGHILTERRA) - Rasmus Hojlund lo aveva detto: "Voglio un top club europeo". E l'attaccante danese, 20enne, quest'anno a segno 9 volte ...Il Tottenham fa muro, i Red Devils pensano all'atalantino LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry Kane. Considerate le difficoltà per arrivare a Osimhen, per il quale ...

Man Utd, 500 milioni sul mercato: da Rabiot a Osimhen, tutti i nomi Calciomercato.com

L'attaccante danese sempre più nel mirino dei Red Devils.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Rasmus Hojlund lo aveva detto: 'Voglio un top club europeo'. E l'attaccante danese, 20enne, quest'anno a seg ...Il Man.Utd vicino a diventare qatariota - Il Manchester United è stato messo, da tempo, sul mercato dai Glazer e dopo mesi di battaglie tra la proprietà ...