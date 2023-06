Calciomercato Lazio | scambio con la Salernitana Cancellieri-Bonazzoli

(Di domenica 18 giugno 2023)in vista con lain Campania,in biancoceleste Come riporta Il Messaggero, potrebbe tornare di moda un precisonell’attualedella. I biancocelesti hanno iniziato i contatti con laper l’operazione. Sarri vede l’attaccante dei campani non come il classico vice Immobile ma come un jolly utilizzabile in più posizioni del reparto offensivo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Leggi anche Da Marcos Antonio a Basic:, gli esuberi il tesoretto per fare mercato Leggi i commenti: tutte le notizie 18 giugno 2023Sergej Milinkovic - Savic (LaPresse) -.itSull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene fatto il punto sulla strategia dei bianconeri per convincere laa cedere il ..., c'è l'offerta per il rinnovo di Pedro: biennale a 2 milioni, manca solo la risposta dello spagnolo Uno degli appuntamenti più importanti deldellaè legato al ...

La Lazio ha già incassato 6,5 milioni dai riscatti di Acerbi e Escalante. Una boccata d'ossigeno per le casse biancocelesti, ingolfate dall'indice di liquidità. La cifra non è sufficiente da sola per ...Il Brasile e il campionato brasiliano li conosce bene. È lì che ha inizio la carriera di Romulo Caldeira ed è sempre lì che ha disputato, fino a ora, le sue ultime ...