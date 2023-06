Calciomercato Lazio | lo sceglie Sarri | ecco chi può essere il nuovo regista

(Di domenica 18 giugno 2023), Mauriziofa il nome per il centrocampo:chi vuole per il ruolo di. Le ultime Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità per i tanti nomi accostati al centrocampo delladi Maurizio, bisognoso di rinforzi. Secondo il quotidiano, sarebbero già stati avviati contatti con il Bologna per l’acquisto di Jerdy Schouten,che piace tanto al tecnico per le sue caratteristiche. Il suo nome è il primo sulla lista dei possibili acquisti.

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli -.itHa fatto meno Stefano Pioli: solo 14 ... invece, Simone Inzaghi, che è riuscito a guadagnare 30 punti ai gironi con Inter e. E ...Napoli, Nicita su Osimhen: 'Può essere ceduto entro luglio'Al netto di Baldanzi, e del futuro di Zielinski che lo stesso Nicita non vede alla, il giornalista si è soffermato ...1 Inter e Juventus su Milinkovic - Savic Il Milan più staccato I contatti fra i club e l'agente del centrocampista dellaci sono e hanno portato a diverse intese per un potenziale cambio di maglia in seguito alla scelta di non rinnovare il contratto, ma almeno per ora, secondo Il Messaggero , sulla scrivania di ...

La scelta di De Laurentiis su Garcia è paradossale: il confronto con Allegri in campionato e in Champions è da non credere.Il Napoli prepara le sue strategie in vista di un'altra estate di cambiamenti. Il futuro passa anche da Victor Osimhen ...