Calciomercato com – Roma | UFFICIALE | ceduto Tahirovic | Primapagina

(Di domenica 18 giugno 2023) 2023-06-18 18:31:00 Arrivano conferme: La notizia era nell’aria e nella giornata di oggi è arrivata l’accelerata definitiva. Laha completato la cessione di Benjaminall’Ajax. Un’affare da circa 8 milioni di euro più una percentuale del 15% sulla futura rivendita che si concluderà a titolo definitivo al superamento delle visite mediche previste per i prossimi giorni. LEGGI QUI – TUTTI I DETTAGLI DELLA CESSIONE DIIL COMUNICATO – L’ASannuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni. L’#ASannuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo ...

Lorenzo Lucca è tornato al Pisa dopo l'avventura all'Ajax, ma in estate partirà ancora: come riferisce La Nazione, contatti con Bologna, Sassuolo e Udinese.Benjamin Tahirovic e la Roma si salutano. Una cessione importante per i giallorossi per avvicinarsi ai 30 milioni di plusvalenze richiesti dall’UEFA entro il 30 giugno. Questo il comunicato ufficiale, ...