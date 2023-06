Calcio | Nicolato | ' stiamo bene | speriamo di vivere emozioni forti all' Europeo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Tirrenia, 18 giu. - (Adnkronos) - Ultimo allenamento al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia per la Nazionale Under 21, che domani mattina partirà dall'aeroporto di Pisa alla volta di Cluj, la città romena dove gli Azzurrini affronteranno Francia, Svizzera e Norvegia nelle tre gare del girone del Campionato. A quattro giorni dall'esordio nel torneo con la Francia, in programma giovedì 22 giugno alla Cluj Arena (ore 20.45 italiane, diretta su Rai 1), il ct Paolofa il punto sullo stato di salute della squadra: “La costruzione del gruppo – le sue parole in conferenza stampa - è stata anche più semplice del previsto, abbiamo una squadra composta da ragazzi che hanno lavorato per diversi anni con me e ho trovato grande disponibilità da parte di tutti.insieme, questo non garantisce che ...