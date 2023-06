Calcio | Nations League | Olanda-Italia 0-2 alla fine del primo tempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Enschede, 18 giu. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 2-0 sull'deldella finale per il terzo posto di, in corso di svolgimento allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. A decidere sin qui il match le reti di Dimarco al 6' e Frattesi al 20'.

Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – L’Italia è in vantaggio per 2-0 sull’Olanda alla fine del primo tempo della finale per il terzo posto di Nations League, in corso di svolgimento allo stadio De Grolsc ...Olanda e Italia sono le protagoniste della finale per il terzo posto di Nations League. Ecco le foto più belle della partita.