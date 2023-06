Calcio | Nations League | Olanda-Italia 0-2 alla fine del primo tempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – L’è in vantaggio per 2-0 sull’deldella finale per il terzo posto di, in corso di svolgimento allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. A decidere sin qui il match le reti di Dimarco al 6? e Frattesi al 20?. L'articoloWeb.

... ai microfoni di Sky Sport nel prepartita Olanda - Italia, match valido per il terzo e quarto posto dellaLeague.... Gianluigi Donnarumma al microfono di Sky Sport nell'immediata vigilia di Olanda - Italia, match valido per il terzo e quarto posto dellaLeague. "Il mio discorso era in campo, di ritrovare ...Contesto: dopo la sconfitta contro la Spagna in semifinale diLeague, il portiere del Psg e ... la finale è Spagna - Croazia Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 18 ...

In campo Olanda-Italia 0-2 per il terzo posto in Nations League Agenzia ANSA

Dopo la sconfitta in semifinale di Nations League il portiere della Nazionale s’era lasciato sfuggire: “Non ci divertiamo più come prima” ...La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now tv. Diretta testuale su ilmessaggero.it. Italia di nuovo in campo in Nations League. Dopo la delusione per la semifinale persa nel ...