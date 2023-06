Calcio | Nations League Mancini ' Vittoria di prestigio | bene i giovani'

ENSCHEDE (OLANDA) - Davide Frattesi si è imposto tra i protagonisti della vittoria dell'Italia contro l'Olanda nella finalina diLeague. Il centrocampista del Sassuolo, tra i nomi più caldi in questa sessione di mercato , ha firmato il secondo gol della partita, portando gli azzurri sul momentaneo 2 - 0 al ...ENSCHEDE (OLANDA) - Federico Dimarco ha ricevuto il premio di man of the match dopo la vittoria dell'Italia contro l'Olanda nella finalina diLeague. Il terzino dell' Inter ha sbloccato la partita dopo soli sei minuti, indirizzando la vittoria degli ...Terzo posto inLeague, con tanti rimpianti per quel secondo tempo contro la Spagna giocato ... "Lui è abituato a giocare un altro tipo di, con la difesa a tre. Stavolta ha giocato a ...

Nations League: Italia-Olanda 3-2 Agenzia ANSA

Lo ha detto il difensore del TorinoAlessandro Buongiorno, al debutto in Nazionale, dopo la partita vinta dagli azzurri contro l'Olanda in Nations League. "Credo di riuscire ad adeguarmi sia con la ...'Abbiamo sperimentato soluzioni di gioco interessanti', dice il ct ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) - 'Vittoria di prestigio, abbiamo fatto bene ...