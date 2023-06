Calcio | Luis Enrique verso la panchina del Psg | accordo in dirittura d' arrivo

Calciomercato:Enrique nuovo allenatore PSG Napoli - E' stato a lungo il desiderio di De Laurentiis per la panchina del Napoli , maEnrique sarà il nuovo allenatore del Paris Saint Germain .Per il dopo Galtier sulla panchina dei parigini erano fioccati nomi: a partire dai rumors su Mourinho , fino ad arrivare ai recenti "concorrenti" diEnrique , Nagelsmann e Thiago Motta . ...di inizio alle ore 20.45. In caso di parità dopo i novanta minuti si procederà con i tempi ... Con De La Fuente alla guida al posto diHenrique ha iniziato bene il suo percorso di ...

Calcio: Luis Enrique verso la panchina del Psg, accordo in dirittura d ... Il Dubbio

Stando alle notizie dalla Francia, l'ex ct della Spagna dovrebbe diventare il tecnico dei campioni della Ligue 1 ...LIGUE 1 - Dopo i dialoghi interrotti con Nagelsmann Al Khelaifi ha virato con decisione sul catalano, corteggiato a inizio estate anche senza fortuna da De Laur ...