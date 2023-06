Calcio | Foggia battuto 3-1 | Lecco promosso in Serie B dopo 50 anni

(Di domenica 18 giugno 2023), 18 giu. - (Adnkronos) -il successo dell'andata in trasferta per 2-1, ilvince anche la finale playoff di ritorno ed èin50di attesa. Ilparte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4', poi spreca il raddoppio con Ogunseye che pococommette fallo da rigore su Bianconi. Lepore dal dischetto fa 1-1 al 34', nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2-1 al 77', poi Lepore nel finale,all'88', firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del

Lecco -, la partita In una meravigliosa cornice di pubblico il Rigamonti si riempie di bandiere e coreografie. Il clima dei tifosi ospiti è di fuoco e i rossoneri sentono la spinta, ...Con la vittoria del Lecco nella contro ilsi è completato il quadro delle 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie B 2023/24 . La squadra di Foschi si aggiunge alle altre tre già promosse in B: Feralpisalò , Reggiana e ...LECCO - Allo Stadio Rigamonti - Ceppi il Lecco di Luciano Foschi riceve la visita deldi Delio Rossi nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie C . Fischio d'inizio alle 17:30. Si riparte dall'1 - 2 dei lombardi maturato allo Zaccheria nella gara d'andata. ...

Lecco-Foggia 3-1, gol e highlights: lombardi promossi in Serie B dopo 50 anni Sky Sport

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini (83' Stanga), Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli (67' Doudou), Galli (64' Lakti), Lepore; Pinzauti (83' Tordini), Buso (67 ...Finisce sul più bello il sogno promozione del Foggia, che nel ritorno della finale playoff viene rimontato ancora dal Lecco e dice addio alla B. E pensare che dopo tre minuti Bjarkason aveva illuso, p ...