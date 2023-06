Calcio | Foggia battuto 3-1 | il Lecco è promosso in Serie B

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilbatte il3-1 (1-1) al Rigamonti Ceppi nel match di ritorno della finale dei playoff diC, ed èinB. All’andata ilaveva vinto 2-1. «Ha vinto lo spettacolo», ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani , presente alla partita. «Ho sempre creduto in questa promozione», le parole invece del tecnico della neopromossa, Foschi . Per il, che...

ROMA - Con la promozione del Lecco, che l'ha spuntata sulnella doppia finale dei playoff di Serie C , si definisce la griglia della Serie B 2023 - 24 . I lombardi sono gli 'ultimi' arrivati nel gruppo delle 20 squadre che si presenteranno al via del ...... nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2 - 1 al 77', poi Lepore nel finale,all'88', firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del. 18 giugno 2023Ilcrolla anche psicologicamente ed al 43' subisce anche il 3 - 1 con il solito Lepore - il migliore in campo per distacco - . che con un pallonetto supera il portiere dalmasso e poi desporita ...

Lecco-Foggia 3-1, gol e highlights: lombardi promossi in Serie B dopo 50 anni Sky Sport

"Ci ho sempre creduto. Questa squadra è più forte di quanto possano dire gli altri e lo abbiamo dimostrato". Lo ha detto Luciano Foschi, ai microfoni Rai, dopo la vittoria del suo Lecco nella finale ...Lombardi che hanno chiuso la regular season al terzo posto – 62 punti in compagnia del Pordenone – per poi spuntarla contro Ancona, Pordenone, Cesena e, appunto, Foggia; dimostrandosi, appunto, una ...