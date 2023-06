Calcio | Donnarumma | ' orgoglioso di far parte del futuro della Nazionale'

(Di domenica 18 giugno 2023) Enschede, 18 giu. - (Adnkronos) - "Pronti al cambiamento? Sì e sonodi fardel. L'importante è far capire ai giovani l'importanza di stare qui, d'indossare questa maglia anche se loro lo sanno già. Abbiamo giovani forti, bisogna stare sereni, continuare a lavorare, che i risultati arriveranno sicuramente". Lo dice il portiere del Paris Saint-Germain eitaliana Gianluigi, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita Olanda-Italia, match valido per il terzo e quarto postoNations League.

