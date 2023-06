Calcio | Brasile Stampa | per la Federazione Ancelotti sarà il nuovo ct

Lo riferisce l'emittente "Tv Globo" RIO DE JANEIRO () - Nonostante dalla Spagna alcuni quotidiani, tra cui "Marca", assicurino che non lascerà il Real Madrid, insono certi invece che Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct della Selecao. Secondo "TV Globo", la Federcalcio verdeoro dà ormai per sicuro l'ingaggio del tecnico italiano. Resterebbe da definire ...BARCELLONA - Un altro episodio di razzismo , in una gara che aveva un forte valore simbolico proprio per condannare ogni forma di razzismo. A Barcellonae Guinea si sono sfidate in amichevole e la nazionale verdeoro proprio per l'occasione ha indossato una speciale maglia nera per protestare contro ogni discriminazione ...Prosegue la telenovela che vede protagonista Carlo Ancelotti , conteso tra Real Madrid e. Il tecnico italiano continua a ribadire che ha un contratto con i Blancos e intende rispettarlo, mentre la Selecao non perde occasione per dire che è solo questione di tempo prima che si ...

Il Brasile gioca per Vinicius e contro il razzismo, Guinea battuta 4-1 La Gazzetta dello Sport

