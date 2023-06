Caduta Libera | chi è il campione di stasera e quanto ha vinto | montepremi di oggi domenica 18 giugno 2023

(Di domenica 18 giugno 2023) I telespettatori di Canale 5 possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche ora che la programmazione, quella classica, è stata stravolta, a loro Mediaset ha deciso di fare un regalo. E di mandare in onda le nuove puntate di, il game show condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Nuove puntate, quindi, per il programma cult dell’ammiraglia Mediaset, che nell’ottobre scorso ha tagliato il traguardo dei 1000 appuntamenti. Chi è ildidia cercare di conquistare il primato sono stati chef stellati. Una puntata inedita che ha visto salire sulla botola centrale Ambra Romani, figlia di mamma marchigiana e papà del Mali oltre che nipote di un famoso pasticcere umbro dei ...

Il game show di Gerry Scotti è in…. La sfida del sabato con L'Eredità è stata vinta dal programma di Rai1 con uno scarto molto pesante per Canale 5: 24,9% di share contro il 17,7% di. Scotti si è ...La quintadel weekend stata quella di troppo per Marc Marquez, che ha deciso di non presentarsi alla partenza del GP di Germania nonostante il viada parte dei medici. Lo spagnolo, disarcionato a ...Da anni Lapressa.it offre una informazionee indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei ... vittima di una" l'ennesima in tre giorni " ...

Sai cosa si nasconde sotto la botola di Caduta Libera Chi l'avrebbe mai detto MovieTele.it

I telespettatori di Canale 5 possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche ora che la programmazione, quella classica, è stata stravolta, a loro Mediaset ha deciso di fare un r ...Il video dello scalatore italiano Matteo Della Bordella, postato sul suo profilo Instagram, lo riprende in una caduta che per molti poteva sembrare fatale in quanto la seconda corda che lo mette poi ...