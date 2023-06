“Brigate di cittadinanza” | dopo le polemiche Beppe Grillo posta una foto in passamontagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Unacon giacca militare e cappello mimetico, maglietta del Movimento 5 stelle,, occhiali da sole e un cartello in mano: “Brigata di, reparto d’assalto”. Così su Instagramironizza sugli attacchi ricevuti per il suo discorso di sabato dal palco della manifestazione conto il precariato a Roma, in cui ha invitato gli attivisti a formare “di“ e mettersi il “” per andare “di nascosto a fare i lavoretti, sistemare marciapiedi, aiuole, tombini”. E infatti, nella didascalia, il comico scrive: “Brigata riparazione panchine”. E poi: “Restiamo in attesa delledei tombini e dei marciapiedi”. Visualizza questo post su ...