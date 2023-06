Bridgerton 3 | pubblicate le prime immagini ufficiali della nuova stagione

Leggi su europa.today

(Di domenica 18 giugno 2023) Ce lo stiamo chiedendo ormai da un po', ma che fine ha fatto? Si tratta di una domanda che, dopo l'uscita de La regina Carlotta su etflix in tanti si sono fatti dato che per molto tempo non si è più parlato di. Dopotutto, facendo due calcoli, non dovrebbe mancare molto al...