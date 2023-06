Brasile in maglia nera anti razzismo in amichevole a Barcellona

Addirittura doppia, perché questi neo - italiani vengono generalmente dall'Argentina , dal, ... P otevo solo iscrivermi, mettere unacon la bandiera italiana, è quello che faccio da ...A Barcellonae Guinea si sono sfidate in amichevole e la nazionale verdeoro proprio per l'occasione ha indossato una specialenera per protestare contro ogni discriminazione ...Proprio nella serata in cui ilscendeva in campo con unaper protestare contro il razzismo , un amico di Vinicius Junior è stato vittima di offese da un agente di sicurezza. Felipe Silva, amico del calciatore del ...

Brasile in nero per la prima volta nella sua storia: supporto a Vinicius Sky Sport

Il calciatore ha raccontato quanto accaduto nella gara che si è disputata a Barcellona tra il Brasile e la Guinea ...Vinicius Junior e la Federcalcio brasiliana (Cbf) hanno denunciato che un amico del giocatore è stato oggetto di un gesto razzista prima dell'amichevole tra Brasile e Guinea svoltasi ieri sera a Barce ...