Boxe | Vincenzo La Femina conquista il titolo di campione UE dei pesi supergallo

(Di domenica 18 giugno 2023) Bella soddisfazione perLa. Il pugile ventottenne campano batte per KOT all’ottava ripresa, in quel di Roosdal (Belgio), il belga di origini armene Geram Eloyan, prendendosi la tredicesima vittoria in altrettanti combattimenti da professionista e soprattutto ilUE dei. All’Alfasun Arena, “Winchester” detronizza con personalità il suo avversario, senza mai lasciargli particolare tempo al fine di organizzare controffensive. Il gancio sinistro, in particolare, si rivela essere la chiave tattica, oltre al fatto di mandare spesso alle corde e all’angolo Eloyan.: l’IBA ricorre al CAS dopo il mancato riconoscimento del CIO Non solo: Laè anche bravo a gestire i nervi nel momento in cui l’ormai exha ...