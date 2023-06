Boulter vince il derby british e conquista Nottingham

(Di domenica 18 giugno 2023) Primo trofeo WTAto per giunta sull'erba di casa. Non avrebbe potuto desiderare altro Katie, nuova campionessa del "Rothesay Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) andato in ...

Primo trofeo WTA conquistato per giunta sull'erba di casa. Non avrebbe potuto desiderare altro Katie, nuova campionessa del "Rothesay Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) andato in scena sui prati di Nottingham, in Gran Bretagna. In finale la 26enne di Leicester, n.126 del ranking (...D'altro canto, non si tratta di due avversarie particolarmente in forma: Linette nondue ...a ripetersi le due finaliste di Nottingham Burrage (che esordirà contro la connazionale Dart) e...Chi, infatti, sarà proiettata in Top 100: persi tratterebbe di un ritorno, per Burrage di un debutto. LIVESCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 17 giugno 2023

