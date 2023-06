Borriello | “Garcia non è stato il miglior allenatore che ho avuto | ma…”

(Di domenica 18 giugno 2023) Marcoparla di Rudi, il tecnico francese è il nuovodel Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis. Calcio Napoli tutte le notizie di oggi – C’è grande curiosità a Napoli per vedere Rudiallenare la squadra campione d’Italia. Intanto si cerca di capire che tipo difino ad ora e ci si affida anche ai calciatori che lo hannocome tecnico.alla Gazzetta dello Sport dice: “Cosa dire di Rudi? Una persona molto intelligente, che sapeva relazionarsi bene con lo spogliatoio e i media. Per certi versi, aveva delle idee sulla comunicazione che solo adesso hanno fatto presa.sapeva che la comunicazione era fondamentale anche ...

Le parole di Marco Borriello Marco Borriello, ex attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di Rudi Garcia, ...