Borriello | Alla Roma Garcia ci mise a disposizione un mental coach esperto di comunicazione

(Di domenica 18 giugno 2023) Rudi04 - 04 - 2015 Stadio Olimpico, Football Calcio Serie A AS- Napoli Foto Andrea Staccioli / Insidefoto La Gazzetta dello Sport intervista Marco. Ex giocatore ...

racconta che fu una gran bella esperienza ed esalta soprattutto l'intelligenza del nuovo allenatore scelto per la panchina del Napoli. Nell'intervistaGazzetta dello Sport racconta di ...La lottacontraffazione nel sistema agroalimentare, i controlli sulle produzioni in arrivo dall'estero e ... Raffaele, Capo Area legislativo e relazioni istituzionali della ...conferenza " moderata da Fabio Bongiorni " prenderanno parte, in qualità di interlocutori, Gianluca Boeri (Presidente di Coldiretti Liguria), Daniela(Responsabile regionale Coldiretti ...

Borriello: «Alla Roma Garcia ci mise a disposizione un mental coach ... IlNapolista

Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Villasimius. La lotta alla contraffazione nel sistema agroalimentare, i controlli sulle produzioni in arrivo dall’estero e quelli per contrastare le pratiche sleali sono stati i temi centrali della se ...