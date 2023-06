(Di domenica 18 giugno 2023) L'sta svolgendo un ruolo importante come paese ospitante e sta dimostrando generosità verso i rifugiatiin fuga dal paese. L'Unione europea fornirà quindi come reazione immediata ...

precisa che con il ministro degli esteri egiziano si è anche parlato "della guerra contro l'... poiché gran parte delle importazioni egiziane di grano provengono'Ucraina. Abbiamo bisogno ...... convocato per la prossima settimana a Bruxelles'Alto rappresentante Ue Josep. O forse proprio per quello da parte di chi deve affermate di volere l'accordo per poi non impedirlo. 'Forze ...... secondo ad un comunicato diffuso'Eliseo. Tuttavia, nonostante gli sforzi segnalati dell'... ieri l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep, ha ...

Borrell, 'dall'Ue 20 milioni all'Egitto per i profughi sudanesi' Agenzia ANSA

L'Egitto sta svolgendo un ruolo importante come paese ospitante e sta dimostrando generosità verso i rifugiati sudanesi in fuga dal paese. (ANSA) ...La crisi del Kosovo, a dispetto di tutti gli appelli alla calma, si deteriora di giorno in giorno, e nulla sembra in grado di arrestare né la rivolta dei serbi locali né lo scontro sempre più duro fra ...