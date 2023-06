Bonus autotrasportatori | chi può fare domanda e da quando

(Di domenica 18 giugno 2023) Pesante sì, ma che sia ecologico: parte il, contributo da 2.000 a 24.000 euro (eccetto extra) per l’acquisto di mezzi pesanti verdi.acquisto camion: chi ne ha diritto Il decreto del 12/04/2023 che reca la firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini mette sul piatto 25 milioni di euro per il 2023 per l’acquisto di mezzi pesanti a metano, Gnl (gas naturale liquefatto), ibridi ed elettrici. Hanno diritto alcamion ecologici le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, purché iscritte al Ren (Registro elettronico nazionale) e all’albo nazionale deglidi cose per conto di terzi. Ma anche le società nate dall’aggregazione delle suddette imprese di trasporto, iscritte al Registro ...

La domanda per ricevere il credito d'imposta previsto dalcarburantesi potrà inviare dal 15 giugno 2023 . La piattaforma dedicata predisposta dall'Agenzia delle Dogane sarà attiva fino alla scadenza del 6 luglio . Il Ministero delle ...Riduzione spese per i passaggi in autostrada effettuati durante il 2022 Le imprese che svolgono servizi di autotrasporto possono prenotare la domanda per accedere al contributo per ridurre le spese ...Partite le domande per richiedere ilpedaggi , il contributo destinato agliche prevede un rimborso fino al 13% del costo dei transiti autostradali effettuati nel 2022. La prima fase l'invio delle richieste è ...

Bonus carburante autotrasportatori: domanda per il credito d ... Informazione Fiscale

Si sta per aprire la fase di compilazione delle domande per il bonus pedaggi. Come funziona e chi ne ha diritto ...Cna - È possibile inviare le domande dal 26 giugno all’11 agosto Condividi la notizia: Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Autotrasporto, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblica ...