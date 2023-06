Bologna | limite di velocità a 30 chilometri all’ora dal 1 luglio

(Di domenica 18 giugno 2023) Dal prossimo 1, un sabato,diventerà la prima grande città d’Italia (ma non la prima in assoluto nel nostro Paese) in cui sarà vietato superare ildidei 30orari alla guida dei veicoli. Per tutti i quartieri cittadini, anche periferici. Lo ha confermato il sindaco del capoluogo emiliano e della città metropolitana, Matteo Lepore. Il primo cittadino ha auspicato che la limitazione del traffico a 30orari per le vie della città diventi presto “legge nazionale“. Per quanto possa apparire una misura eccentrica, la limitazione dellaper il traffico automobilistico ai soli 30orari è una strategia che già altre città hanno sperimentato con successo. Il centro storico di ...

ho visto delle scene molto brutte, le cantine si sono tutte allagate, ma nel territorio ...Di sicuro la prima cosa che mi viene in mente se penso al concetto di confine è quella del, ...Poi, via libera alle sanzioni per chi supera ilsu tutte le strade di, che batte sul tempo Milano e diventa città a 30 km/h non solo nelle vie del centro dove tale indicazione è già in ...Lo avevano preannunciato , ora sarà così: da luglio,sarà la prima grande città italiana a introdurre undi velocità generalizzato di 30 km/h . Una scelta bocciata di recente dalle consultazioni condotte in dieci città svizzere, ma che il ...

Bologna a 30 all'ora: ecco tutte le vie con il limite di velocità il Resto del Carlino

Un perché pieno di angoscia e di preoccupazioni per una condizione ai limiti del drammatico di una malattia terribile ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna ...Era nell’aria, non solo nella città emiliana, la valutazione di abbassare il limite di velocità nelle città italiane a 30 km/h. Bologna sarà la prima, a partire dal prossimo mese. Come in altre città ...