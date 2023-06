Bologna | Fridays portano il fango spalato sotto la sede della Regione | “L’alluvione non è sfortuna ma l’effetto della crisi climatica”

(Di domenica 18 giugno 2023) Per un mese hannoilin Romagna, ma oggi hanno scelto di portare quello stessola, ain segno di protesta: “Proviamo rabbia, non siamo angeli del” racconta Giulia che dal 17 di maggio si è unita alle brigate di volontari organizzati dalla Piattaforma di Intervento Sociale (Plat) per andare a dare una mano nei territori alluvionati. “Mi ricorderò per sempre i libri coperti dalperché lasta minando la nostra cultura” racconta Agnese Casadei, portavoce diFor Future. Quello che è accaduto “non è, non è maltempo, ma è ...

Clima (Italia) La mobilitazione dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Cementificazione e grandi opere al centro della protesta. «Vi diciamo: fermatevi». Di Lorenzo Tecleme, Giuditta Pelleg ...