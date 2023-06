Blinken a Pechino | prove di dialogo tra Usa e Cina Ma la tensione tra le due superpotenze rimane altissima

(Di domenica 18 giugno 2023) Il segretario di Stato Usa, Anthony, ha iniziato questa mattina la visita di due giorni in, che ha gia' incontrato il ministro degli Esteri, Qin Gang, e' il primo segretario di Stato a recarsi nella capitale cinese da cinque anni a questa parte, in un momento in cui latra le dueper il primato in campo tecnologico e per l'influenza sull'Indo... Segui su affaritaliani.it

Dopo aver rinviato un viaggio di febbraio (per un sospetto pallone spia cinese che ha sorvolato lo spazio aereo statunitense), infatti, Antonyha raggiuntoe iniziato i colloqui con ...Milano, 18 giu. Il segretario di Stato statunitense Antonye' atterrato aper una missione dipolomatica in Cina inizialmente prevista per febbraio ma poi slittata per il caso del cosiddetto pallone spia.Il Segretario di Stato americano Antonyha dato il via ai colloqui acon il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.e' il primo Segretario di Stato a recarsi in Cina in 5 anni e il piu' alto funzionario statunitense a ...

Appuntamento di fuoco per Giorgia Meloni a Parigi: dovrà sostenere le ragioni della candidatura Expo di Roma contro Riad ...in India per rafforzare la partnership nel settore della difesa… Di questo e di una possibile visita in Cina del segretario di Stato americano Antony Blinken, Francesco Sisci, ricercatore senior ...