Blinken a Pechino | al via l' incontro con Qin

(Di domenica 18 giugno 2023) Il Segretario di Stato americano Antonyha dato il via ai colloqui acon il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.e' il primo Segretario di Stato a recarsi in Cina in 5 anni e ...

Il Segretario di Stato americano Antonyha dato il via ai colloqui acon il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.e' il primo Segretario di Stato a recarsi in Cina in 5 anni e il piu' alto funzionario statunitense a ...Il Segretario di Stato americano Antonyè atterrato in Cina per riallacciare i rapporti tra Washington ee a mantenere aperte le linee di comunicazione su una serie di questioni che vanno dal commercio al mantenimento della ...Il Segretario di Stato americano Antonyha dato il via ai colloqui acon il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Lo riporta la Cnn. Anche l'emittente televisiva cinese China central television ha riferito dell'inizio della ...

Usa-Cina: Blinken a Pechino, iniziato l'incontro con Qin Agenzia ANSA

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via ai colloqui a Pechino con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Blinken e' ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via ai colloqui con alti funzionari cinesi a Pechino domenica all'inizio di una visita che la Cnn definisce «ad ...