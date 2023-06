Blanca 18 giugno 2023 | perché la puntata di stasera non va in onda

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 18 giugno 2023)18va inIn attesa della secstagione, sono iniziate da qualche settimana le repliche estive della prima stagione diincon un doppio appuntamento di domenica e lunedì in prima serata su Rai 1. Purtroppo da più di una settimana, la fiction con Maria Chiara Giannetta è stata sospesa dai palinsesti Rai, a causa di varie motivazioni. La serie ha ovviamente un rendimento diverso in replica. Nonostante ciò, con un buon 15-16% di share è riuscita ad aggiudicarsi più volte le serate del dormiente, un periodo morto per la televisione italiana. Eppure anche ladidel 18non verrà ...