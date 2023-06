Bimbo muore per una sfida su YouTube | Parsi | “Occorre formare i docenti Studenti non distinguono più tra web e realtà”

Ilha subito almeno 39 fratture costali. Le aggressioni sono state almeno quattro. la vicenda risale al 30 dicembre 2020 e sono avvenuti a Linton in Gran Bretagna. Il processo è cominciato ora ...La professoressa Chiara Ionio, esperta di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università Cattolica di Milano, parla chiaramente del ruolo dei genitori dei cosiddetti 'youtuber'. 'Gli ...Il Suv Lamborghini lanciato in folle corsa per la challenge , mercoledì pomeriggio, ha travolto la Smart ForFour dove si trovava il piccolo Manuel Proietti , undi 5 anni, con la sorellina ...

Bimbo morto in incidente Roma, il padre tenta di farsi giustizia da solo | Indagato per omicidio stradale il 20enne alla guida del Suv TGCOM

Il tragico che ha coinvolto il piccolo Manuel, ucciso da un SUV guidato da giovanissimi youtuber, solleva una serie di preoccupanti questioni generazionali. Maria Rita Parsi, psicoterapeuta di fama e ...A soli 29 anni Vittorio Parziale è morto nella serata di ieri, venerdì 16 giugno, dopo essersi presentato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini di Napoli accusando un forte mal di stomaco. I ...