Bimbo morto a Casal Palocco | la fidanzata dello youtuber alla guida del suv | ‘Io minacciata di morte | ma non c’entro nulla’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 giugno 2023) Da mercoledì pomeriggio scorso, il 7 giugno, la vita di tante persone è cambiata dopo il tragico incidente che si è verificato in via Macchia Saponara, tra un suv Lamborghini e una Smart, nel quale èundi soli 5 anni, Manuel. Spezzata dal dramma, la famiglia di Manuel che quel giorno viaggiava in auto con la mamma e la sorellina di 4 anni, ma anche per i 4 ragazzi a bordo dell’auto di lusso, quel terribile schianto, non è stato senza conseguenze. Il risentimento e la rabbia nei loro confronti è tangibile sui social. Ed è così che l’unica ragazza che si trovava nella Lamborghini quel maledetto pomeriggio, G.G.,del conducente, M.D.P. l’influencer cheva la macchina indagato ora per omicidio stradale, ha deciso di chiudere tutti i suoi social. Ladell’indagato per ...