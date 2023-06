Bimba scomparsa | speranza da una telecamera vicina all' hotel Astor

La peruviana di 5 anni èda più di una settimana, il 10 giugno. Evidentemente gli investigatori sono convinti che "qualcosa" si trovi ancora lì, non è mai stata del tutto accantonata l'...Dalla mattina i carabinieri sono stati impegnati nella struttura dalla quale otto giorni fa èlaperuviana di 5 anni . Sono state effettuate ispezioni - anche attraverso ...È stata una settimana in cui abbiamo adottato Kata come una figlia, una sorella, siamo preoccupati e in ansia per la sua- ha detto il sacerdote - Questaha mobilitato tante ...

Bimba scomparsa, perquisizione all'ex hotel Astor di Firenze - Italia Agenzia ANSA

Si cerca la svolta nelle indagini per la scomparsa della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno. Nella mattina di domenica è partita la ...Ma per il momento non c'è traccia della bimba peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso. L'ispezione è iniziata stamattina intorno alle 8 e si è conclusa alle 15, dopo circa sette ore. Sono ...