Bimba scomparsa | maxi ispezione carabinieri in ex hotel

... sgomberato ieri, nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, la bambina peruviana di 5 annidal 10 giugno che abitava con la famiglia nello stabile occupato. E' prevista anche l'...... la struttura occupata abusivamente, nella quale viveva Kataleya, laperuviana di cinque annisabato scorso. Ieri sono stati sgomberati ben centoquaranta persone e tra queste ......dopo 55 anni INCIDENTE CASAL PALOCCO Fotogallery - Il padre dello youtuber in Ferrari senza cintura le foto Fotogallery - A Torino sfila il Pride IL PALAZZO IN VIA MARAGLIANO, lo ...

L'Hotel dei misteri al setaccio. Nuovi sopralluoghi per trovare la bimba scomparsa AGI - Agenzia Italia

FIRENZE, 18 GIU - E' da poco partita la nuova grande ispezione da parte dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze, sgomberato ieri, nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, ...I carabinieri hanno effettuato questa mattina una nuova ispezione nell’ex hotel Astor di Firenze , dove viveva Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa ...