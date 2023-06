Bimba scomparsa | ancora nessuna traccia | ispezione anche domani

... e proseguirà nella giornata di domani, la maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, laperuvianadal 10 giugno. ...... la struttura che era stata occupata da decine di famiglie e sgomberata ieri, dove viveva anche Kata la bambina peruviana di 5 anni. Al sopralluogo all'interno dello stabile di via ...Era occupato da 54 persone Kata, due donne ascoltate in Procura. Carabineri in un garage ... Non è mai stata del tutto accantonata l'ipotesi che lapossa essere rimasta all'interno. Sul ...

Bimba scomparsa a Firenze, sgomberato l'ex hotel Astor. Domani un sopralluogo hi-tech del Gis RaiNews

Nuovi particolari sul caso della bimba scomparsa a Firenze sono stati rilevati: questa mattina, domenica 18 giugno, è stato trovato un cellulare in un cassonetto dei rifiuti all’esterno dell’ex hotel ...(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - E' terminata per oggi, e proseguirà nella giornata di domani, la maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola ...