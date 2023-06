Bimba scomparsa a Firenze | maxi ispezione nell’ex hotel Astor

... la struttura che era stata occupata da decine di famiglie e sgomberata ieri, dove viveva anche Kata la bambina peruviana di 5 anni. Al sopralluogo all'interno dello stabile di via ...11.00,maxi ispezione ex hotel E'in corso una nuova maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor, sgomberato ieri a Firenze nell'ambito delle ricerche di Kataleya, laperuviana di ......condurre alla. Per la prima volta l'ex hotel è totalmente nelle mani degli investigatori, che potranno così setacciarlo in lungo e in largo senza alcun ostacolo. Il giorno dopo lal'...

L'Hotel dei misteri al setaccio. Nuovi sopralluoghi per trovare la bimba scomparsa AGI - Agenzia Italia

(Adnkronos) - Nuova ispezione da parte dei carabinieri nell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura che era stata occupata da decine di famiglie e sgomberata ieri, dove viveva anche Kata la bambina pe ...