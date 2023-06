Bimba scomparsa a Firenze | maxi-ispezione in hotel sgomberato Di lei nessuna traccia

(Di domenica 18 giugno 2023) Si continua a indagare su Kata, la bambina di 5 anni di origini peruvianeil 10 giugno. È statoe messo sotto sequestro l'exAstor, dove la piccola viveva e dove è stata vista l’ultima volta. Stamattina, alle 8, è iniziato il sopralluogo approfondito dei Carabinieri all'interno della struttura, con due tecnici inviati dal Gis, specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia. Le operazioni, terminate nel pomeriggio, si sono concentrate anche su luoghi normalmente non accessibili: vani angusti, intercapedini, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti, il sottotetto dell'immobile. Sempre oggi, durante le operazioni, in un cassonetto di rifiuti all'esterno dell'edificio è stato trovato un telefono che sarà oggetto di successivi approfondimenti investigativi. Ma ...

edificio in cui vivevano insieme ad altre decine di persone che lo avevano occupato e in cui èla loro figlia e che era appena stato sgomberato dalle forze dell'ordine. Secondo Garofano, e proseguirà nella giornata di domani, la maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola Kataleya, laperuvianadal 10 giugno.

Infatti, due settimane prima della scomparsa di Kata, nello stesso albergo occupato l’ecuadoregno Medina Pelaez è stato spinto giù da una finestra del terzo piano. L’uomo dopo un volo di otto metri si ...(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - E' terminata per oggi, e proseguirà nella giornata di domani, la maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel Astor a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola ...