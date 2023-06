Bielorussia vs Kosovo – probabili formazioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Con entrambe le nazioni ancora senza vittorie nelle qualificazioni a Euro 2024, laaccoglie ilallo Szusza Ferenc Stadion lunedì 19 giugno La squadra di casa ha perso un vantaggio di 1-0 ed è caduta in una sconfitta per 2-1 contro Israele venerdì, mentre ilha tenuto la Romania in una situazione di stallo a Prishtina. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaè incappata nella terza sconfitta consecutiva nelle qualificazioni ai Campionati Europei, ma il risultato finale è rimasto inalterato a causa del rovescio contro Israele. Max Ebong ha portato i padroni di casa ...

La classifica vede in testa la Svizzera 9 punti, davanti a Romania (7), Israele (4),(3), Andorra (1),(0). Nel girone D il Galles viene battuto in casa per 4 - 2 dall'Armenia ...... infine, la Svizzera stacca la Romania, bloccata per 0 - 0 in. Gli elvetici hanno vinto 1 - ... Torna a sperare, infine, Israele che vince in rimonta nel finale (1 - 2) in: decisivi i ...... Cipro - Norvegia , Spagna - Scozia Gruppo D : Croazia - Turchia , Lettonia - Armenia ( 18:00) Gruppo E : Albania - Cechia , Isole Faroe - Polonia Gruppo I : Andorra -- Romania ,...

Qualificazioni Europeo e amichevoli, il calendario delle partite di oggi Sky Sport

(ANSA) - BELGRADO, 17 GIU - La polizia del Kosovo ha arrestato fra ieri e oggi altri due serbi locali accusati di aver aggredito giornalisti kosovari di etnia albanese nel nord del Kosovo. Nemanja ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...