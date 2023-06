Biasin | «Lukaku vuole restare all’Inter? Ci sta Però i desideri…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023) Fabrizioha parlato di Romelu, attaccante belga in prestitodal Chelsea, (e non solo). CONTRATTI – Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “– Giuntoliandare alla Juve e ci sta.–e ci sta. I loro legittimi desideri,, non devono stravolgere la realtà: non esistono club “che tengono in ostaggio”, esistono (ricchissimi) contratti firmati. Altrimenti raccontiamo cazzate“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...