Berrettini | maledizione senza fine | rinuncia al Queen’s

(Di domenica 18 giugno 2023) Il tennista romano Matteoal torneo inglese, lo ha comunicato nella giornata odierna. La prestigiosa competizione precede Wimbledon evanta due successi negli ultimi due anni.era tornato dopo un lungo stop la scorsa settimana ad Halle, perdendo contro Lorenzo Sonego. Sui canali social del torneo ha commentato: «Sono davvero triste di dovermi ritirare dal torneo e non avere la possibilità di difendere il mio titolo. Auguro al torneo e a tutte le persone coinvolte una settimana di successo. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo».non potrà difendere i 500 punti che aveva conquistato lo scorso anno a questo torneo e uscirà dai primi trenta tennisti della classifica. Non sarà, quindi, testa di serie a Wimbledon, torneo che ...

Ecco di chi parliamo Sembra una. Perché dopo la finale di Matteo, Wimbledon non riesce a tornare ad essere, per gli italiani, quel torneo tanto atteso. Lo ricordiamo tutti cos'...Smesse le camicie di flanella del grunge e idel nu rap, si presentavano di nuovo in ... i locali tutti uguali, la ricorsa impossibile all'Autentico, la definitivahipster. Dice ...L' ex fidanzata di Matteodovrebbe così essere stata l'ultima avversaria nella lunga ... Unache resterà l'unica macchia di una carriera ...

Berrettini, ritorno amaro. Esce in lacrime (Azzolini, Giammò, Martucci, Semeraro). Musetti, prima volta sull’erba (Bertellino) Ubitennis

I tifosi italiani sono disperati. Ecco di chi parliamo Sembra una maledizione. Perché dopo la finale di Matteo Berrettini, Wimbledon non riesce a tornare ad essere, per gli italiani, quel torneo tanto ...