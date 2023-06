Berlusconi | le ragioni del lutto collettivo

(Di domenica 18 giugno 2023) Al di là delle inevitabili strumentalizzazioni politiche di ogni colore, a mentre fredda vorrei brevemente analizzare ledi unche, a prescindere dalla decisione di renderlo nazionale, gran parte degli italiani, addetti ai lavori o semplici spettatori-elettori della vita pubblica, stanno obiettivamente vivendo dopo la dipartita di Silvio. Proprio in merito al concetto di, da sempre affrontato dai pensatori di ogni disciplina e tendenza, il grande José Ortega y Gasset ha fornito, a mio modesto parere, una delle analisi ad oggi più convincenti. In sintesi, secondo il celebre filosofo spagnolo, il quale considerava il liberalismo un argine alla dilagante massificazione succedutasi dopo la prima Guerra mondiale, con le manifestazioni luttuose in realtà ...

... vogliono vedere più chiaro nelledella chiusura brusca di Non è l'arena di Massimo Giletti'... che aveva letto gli 'articoli del Fatto dedicati all 'indagine sulle stragi e sue Dell'...Pentita di aver dovuto partecipare, perquanto meno di galateo politico impostele dai maggiorenti del partito, ai funerali di Stato di Silviocertificati dalla presenza ...Negli atti dell'indagine di Firenze si sospettano altre, ma si tratta di teoremi e fango come sostengono i fedelissimi del fu capo di Forza Italia. "Guarda acosa gli sta mangiando.

Berlusconi, il migliore e il peggiore di tutti, analisi e testimonianze su un venditore principe: creò un impero, ma in politica fallì.Il risultato non è tuttavia soddisfacente per lo zar: stipendi alti, esenzione dalle pene di reclusione e riconoscimenti pubblici sembrano non irretire più di ...