Bergomi elogia Dimarco | “Ricorda Roberto Carlos in alcune movenze”

(Di domenica 18 giugno 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-2 con cui l’Italia ha battuto l’Olanda e si è presa il terzo posto nella Nations League 2023, Giuseppeha speso belle parole nei confronti di Federico, terzino che è diventato imprescindibile per l’Inter e per la Nazionale azzurra. “in, deve solo migliorare qualcosa in fase difensiva: nel gol dell’1-2 olandese, per esempio, avrebbe potuto fare meglio. Va detto che parliamo di un calciatore generoso, che non si risparmia mai in campo e che al 60-65? inizia magari ad accusare la stanchezza, calando un po’ nella spinta e anche nell’attenzione”, le parole di. SportFace.