Beppe Grillo e le brigate di cittadinanza | terremoto su Elly Schlein D' Amato si dimette dall' assembea nazionale Pd | ' Errore politico'

ironizza ma non arretra, dopo le polemiche accese dalle sue parole sul palco della piazza romana di ieri dedicata alle vite precariè, da dove ha suonato la sveglia al popolo grillino, ...Brigate e passamontagna. Parole pronunciate dal cofondatore del Movimento 5 stelle,, ieri dal palco della manifestazione pentastellata contro il precariato e le misure del governo Meloni sul lavoro, che hanno scatenato una dura polemica. Centrodestra all'attacco, ..."Dicono che sbagliare è umano ma perseverare nei propri errori è diabolico. Io aggiungerei che è da irresponsabile. Ieri mi ero domandato seavesse parlato da comico o da politico invocando le Brigate e il passamontagna, oggi lo ribadisce pertanto non ci sono dubbi che non parlasse da comico. Il Movimento Cinque Stelle ...

Alessio D’Amato non ha sopportato l’abbraccio in piazza della segretaria dem Elly Schlein con l’ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L’ex assessore della giunta ...Beppe Grillo, sul palco del M5S a Roma, ha tenuto per oltre 15 minuti un discorso alla platea. Tra le parole usate alcune non sono piaciute. Cosa ha detto sulle brigate di cittadinanza Unirsi per le ...