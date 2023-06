Beautiful | anticipazioni prossima settimana | Liam e Steffy si avvicinano sempre più | ecco con chi si consola Hope

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 giugno 2023)cosa accadrà in base allenel corso dellache va da domani lunedì 19 giugno a domenica 25è la soap-opera nata nel 1987 per volontà di autori televisivi statunitensi che volevano trasmetterla semplicemente sull'emittente CBS. Tuttavia, il prodotto è stato poi venduto all'estero dove riuscito ad avere un successo pazzesco, in particolar modo in Italia dove ogni giorno sono milioni i telespettatori che scelgono di trascorrere il tempo durante il pranzo, guardando proprio questa fiction. Ad appassionare così tanto non sono le vicende lavorative dei Forrester, stilisti della casa di moda Forrester Creations, quanto i triangoli sentimentali che si vengono a creare e che hanno quasi tutti come protagonista Brooke Logan. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ...