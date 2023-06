:Esm e Boebner e Zo Verg - D pr hanno solo sfiorato il successo nel torneo di Jurmala, in Lettonia. La coppia rossocrociata si inchinata con un doppio 21 - 17 alle canadesi Melissa Humana ...Un po' come oggi: calcetto,tennis, surf, le biglie, le gare di patini e pedalò e molto altro Fonti: Focus ; Il Post di Paolo FederighiAttività per ragazzi in vacanza a Lignano Per i ragazzi più grandi, l'arenile di Lignano offre diversi campi danonché la possibilità di partecipare a corsi gestiti da associazioni e ...

Beach volley, Campionato Italiano 2023. Benazzi/Lantignotti e Alfieri/Dal Molin: centro al primo colpo! OA Sport

Prima tappa del Campionato assieme e prima vittoria per Benazzi/Lantignotti e Alfieri/Dal Molin che battono il primo colpo sulla sabbia di Albissola, che ha ospitato la tappa di apertura del Campionat ...Il Sicily Beach & Volley Camp 2023, Camp estivo organizzato dalla Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi di Villafranca, sarà arricchito dalla presenza di quattro ospiti illustri. Si tratta di R ...