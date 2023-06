Bcc in provincia di Bergamo | ottimi risultati nel 2022 per le banche di comunità

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 giugno 2023) L’annosi chiude con segno particolarmente positivo per le 27 BCC della Lombardia che – con 205 mila soci, 5.400 dipendenti, 736 sportelli* e oltre un milione di clienti – sono presenti in 523 comuni, in 136 dei quali come unico istituto di credito. Positivi idall’analisi delle masse intermediate: 36 miliardi di raccolta diretta, per una crescita annua pari a +1,3% – a fronte del calo registrato dalla media dell’industria bancaria regionale (-3,4%) – cui si aggiungono 9,3 miliardi di euro di raccolta indiretta; oltre 25 miliardi di euro di impieghi lordi a favore principalmente di imprese e famiglie, con un aumento di +1,7% su base d’anno (contro il +1,3% dell’industria bancaria complessiva); in crescita del 3% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,6 miliardi di euro), rispetto al +1,7% registrato dall’industria bancaria su base ...