Basta minimizzare | l’emergenza sicurezza è reale | servono soluzioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad episodi da condannare ma non credo che ci sia un’emergenzain città“. Furono queste le parole espresse dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa qualche settimana fa dopo l’ennesimo episodio di movida violenta nel capoluogo. Parole che purtroppo cozzano con la realtà di Avellino. Nelle ultime settimane la città è diventata un vero far west. L’ultimo registrato la notte scorsa con un giovane che ha esploso diversi colpi di pistola, fortunatamente a salve, seminando il panico lungo Viale Italia. Nello scorso weekend due gli episodi che hanno fatto scattare l’allarme in città. Il primo registrato sabato lungo Corso Vittorio Emanuele con un ferimento di un giovane di 14 anni. Il secondo è avvenuto nel quartiere Valle con una rissa che ha coinvolto circa una trentina di persone, un giovane di 15 ...

