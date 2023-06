Basket | Serie A2 2022 2023 | tutti i risultati dei playoff

(Di domenica 18 giugno 2023) Stanno per cominciare idellaA2di, ed ecco quindidelle partite che porteranno due squadre a conquistare la promozione in A. Sono sedici le squadre ancora in gioco, divise nel Tabellone Oro e nel Tabellone Argento: due di loro, una per tabellone, coronerà il sogno di fare il salto di categoria: sarà un percorso affascinante e ricco di emozioni: ecco quindi, dai quarti alle finali. PROGRAMMA E ORARIE CLASSIFICHE SECONDA FASEE CLASSIFICHE REGULAR SEASON TABELLONE ORO FINALE GARA-1 Mercoledì 14 giugno Ore 21:00 – Unieuro Forlì – VanoliCremona 72-77 GARA-2 Venerdì 16 ...

... è il giorno dellaD Sport [ 18/06/2023 ] Lecce, per Baroni pronto il rinnovo. Il tecnico riflette Sport [ 18/06/2023 ] NewBrindisi, si riparte dagli italiani, parola di Corbani Sport ...Per sperare di non salutare il sognoA con un secco 0 - 3, l'Unieuro ha solo questa strada davanti. Per riuscire fattivamente a prolungare la finalissima con la Vanoli alla quarta gara di ...La finale scudetto deltorna a spostarsi a Milano. Lunedì sera alle 20.30 al Forum di Assago, sold out con 12.500 spettatori, si gioca la quinta partita dellache la Virtus Bologna ha riportato sul 2 - 2, ...

Pistoia Basket torna in Serie A: storica impresa contro Torino Quotidiano Sportivo

Unico superstite del 2013, Lorenzo Saccaggi entra nella storia del Pistoia Basket come unico ad aver centrato due promozioni in Serie A ...2' di lettura 18/06/2023 - Il coach osimano, classe 1965, torna a Montegranaro come head coach dopo le recenti esperienze in serie A2 nei ruoli di assistant coach e direttore sportivo. La Sutor Basket ...