Basket | inaugurato a Los Angeles un campo dedicato a Kobe e Gigi Bryant

(Di domenica 18 giugno 2023) Los, 18 giu. -(Adnkronos) - "Per anni abbiamo cercato di costruire unpubblico a Lose siamo molto fieri ora che ci sia stato permesso di farlo qui a Compton". Così la vedova di, Vanessa, all'inaugurazione di un playgrounde alla loro figlia, scomparsa insieme al papà nell'incidente di elicottero del 2020. Con i colori gialloviola dei Lakers, adornato dai murales di Sloe, un artista losangelino, il Wilson Park Gymnasium ha attirato per il suo "battesimo" non solo la moglie del leggendario campione dei Lakers ma anche due stelle come Trae Young e Lisa Leslie. E la presenza del giocatore degli Atlanta Hawks ("Sono cresciuto idolatrando: per me è un onore essere qui") ha in ...

Un nuovo campo danel quartiere San Pietroieri, un secondo previsto in via dei Pruni, in contrada Casa la Croce e un terzo di3x3 in programma a Difesa Grande. Queste le ultime iniziative del ...... è quello (attivo h24) installato la mattina di oggi, sabato 17 giugno 2023, in via Ponchielli (verso il confine con Castellanza, nell'Oltre Saronnese) nel parcheggio del campetto da. L'...TERMOLI - È statoquesta mattina il nuovo campo dadel quartiere San Pietro e Paolo. Un nuovo impianto ad ingresso libero dove poter praticare sport. All'inaugurazione erano presenti il sindaco ...

Un nuovo campo da basket nel quartiere San Pietro inaugurato ieri, un secondo previsto in via dei Pruni, in contrada Casa la Croce e un terzo di basket 3x3 in programma a Difesa Grande.