Basket femminile | ottavi spareggi Europei 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di domenica 18 giugno 2023) Il, il, glie come vedere in tv glidi finale deglidi. La competizione continentale entra nel vivo, con quattro incontri didi finale/da cui usciranno le vincenti che si aggregheranno nei quarti di finale alle vincitrici della fase a gironi. L’Italia dopo una vittorie e due sconfitte, proverà a sfidare il Montenegro. Le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Dazn e Sky proporranno una selezione di incontri. Inoltre, anche RaiSport HD trasmetterà le partite dell’Italia. Ecco quindi ilcompleto, con gliitaliani. RISULTATI E ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Montenegro - Italia , sfida valida come spareggio per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei 2023 di. Le Azzurre di coach Lardo hanno combattuto con carattere contro il fortissimo Belgio, cedendo solo nel quarto quarto, e chiudendo quindi il girone B al terzo posto: pesa la ...A Sara Pastore (Calcaterra Sport) la garain 1h50'29", davanti a Eleonora Valli (Gp Corno ... Sono appassionato di tecnologia, musica, grigliate eamericano. Tag: valle d'aosta ...Da lì in poi l'esperienza di Meesseman e Vanloo ha fatto la differenza : 23 punti e 5 - 9 da 3 per l'ex Moncalieri, 20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per Meesseman, recente MVP dell'Eurolega...

Basket femminile, l'Italia dà filo da torcere al Belgio e si arrende solo nel finale agli Europei OA Sport

Terzo impegno per l’Italia agli Europei femminili di scena a Tel Aviv e Lubiana (il girone delle azzurre è quello in Israele). Per la selezione guidata da Lino… Leggi ...Tel Aviv – Una sconfitta indolore per l’Italia della Pallacanestro Femminile agli Europei a Tel Aviv. Le Azzurre di Coach Lardo sono state superate dal Belgio per 64 a 72, nell’ultimo incontro del ...