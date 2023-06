Basket femminile | l’Italia dà filo da torcere al Belgio e si arrende solo nel finale agli Europei

(Di domenica 18 giugno 2023)chiude con una sconfitta la fase a gironi deglifemminili. La squadra allenata da Lino Lardo, però, è la prima a creare dei veri problemi al, che aveva letteralmente dominato contro Repubblica Ceca e Israele. 64-72 ila favore delle Cats, che vanno così direttamente ai quarti di, mentre le azzurre, per scoprire se saranno seconde o terze, dovranno attendere Israele-Repubblica Ceca. 23 i punti di Julie Vanloo con 5/9 da tre, 20 quelli di Emma Meesseman per le belghe, mentre le azzurre ne hanno 17 da Olbis Andrè, 11 da Cecilia Zandalasini e 10 da Jasmine Keys. Nemmeno tre minuti e già succede molto: tripla di Vanloo tanto per cominciare, parziale azzurro di 7-0 firmato dalla coppia Keys-Andrè, immediato controbreak belga con Meesseman che crea, Linskens e Delaere che ...

